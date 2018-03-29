Eşarbını makineye kaptıran kadın öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğindeki makineye eşarbını kaptıran kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde civciv üretimi yapan tavuk çiftliğinde çalışan iki çocuk annesi Döndü Arpaguş (38), eşarbını makinenin silindirine kaptırdı.
Eşarbının dolandığı makineye başını vuran ve aldığı darbeyle ağır yaralanan Arpaguş, 112 Acil Servis ekibince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arpaguş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum