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Eşarplı ve etekli suç makinesi! 28 ayrı suçtan kaydı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:22 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Mardin’in Midyat ilçesinde 28 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tanınmamak için etek giyip, eşarp takan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşarplı ve etekli suç makinesi! 28 ayrı suçtan kaydı çıktı

Edinilen bilgilere göre, Midyat’ta etek ve eşarplı bir şahsın hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kimlik sorgusu yapılan şahsın, 17 adet hırsızlık, 8 adet kasten yaralama, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı, 1 adet gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi. Şahsın üst aramasında ise 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Midyat mardin

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