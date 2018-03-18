Esas 67 Burda AVM’de Çanakkale coşkusu

Esas 67 Burda AVM’de Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AVM giriş katında düzenlenen programda Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri de yer aldı. Çanakkale Savaşı’nı anlatan şiirlerin okunduğu program ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda "Dur Yolcu" pankartı da açıldı.