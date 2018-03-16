Esat Pazaryeri Nisan’da açılıyor

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında temelini attığı Esat Pazaryeri, Nisan ayının son haftasında hizmete girecek. Yeni yapısıyla bölgeye farklı bir çehre kazandıracak Esat Pazaryeri, pazar kullanım alanı dışında yeni bir yaşam alanı olarak da hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında da yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Mart ayının ilk haftası Oran Buz Pateni Salonu’nun temelini atan Belediye, 26 Mart’ta Anıtpark Çankaya Evi, 26 Nisan’da Birlik Çankaya Evi’nin ardından 28 Nisan’da Esat Pazaryeri’nin açılışını yapacak. Pazar yerlerini haftanın her günü kullanılabilen kent meydanlarına dönüştürme çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi, 100. Yıl Pazaryeri’ni de geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete açmıştı. Cebeci ile Aşıkpaşa pazar yerlerini de yeniden düzenleyerek çocukların ve gençlerin oyun oynayabileceği, spor yapabileceği alanlara dönüştüren Belediye, pazar yerlerinin sosyal aktiviteler yapılabilecek alanlar olmasını sağlıyor. 2017 Eylül ayında Öveçler Huzur Pazaryeri’nin de temelini atan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Esat Pazaryeri’nde çalışmalarına hız veren Belediye, Nisan sonunda açılışı yapmış olacak. Toplam 5 bin 116 metrekare arsa alanına sahip Esat Kapalı Pazaryeri’nde 360 metrekarelik Belediye Hizmet Birimi de vatandaşlara hizmet verecek. Çocuklara oyun alanı da kazandıracak pazar yeri, nefes alma ve dinlenme alanlarına sahip olacak.