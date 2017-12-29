'Esat'la görüşen akrabam değildir' diye bağırdı, restoran karıştı...

Ankara Çankaya'da önceki gece bir restoranda meydana gelen kavga kanlı bitti. Alkolün etkisiyle birbirlerine laf atan iki gruba, "Biraz sessiz olun kardeşim" diyen restoran çalışanına ve karşı gruptakilere saldıran zanlıların çoğu hastanelik oldu.

Sabahın haberine göre masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada daha önce hakkında yasa dışı örgüt üyesi olmaktan suç kaydı bulunan Murat Ç., aldığı darbeler sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda gece saat 01.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya mekân çalışanlarının da karışması sonucu ortalık savaş alına döndü. Alkol şişeleri, masa ve sandalyeler havada uçuşurken birbirlerine laf atan gruplar bıçak, şiş ve şişelerle saldırdı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: "HERKESE SESLENİYORUM"

Sabah gazetesinin haberine göre, restoranda kasiyer olarak çalışan G.D.'nin olay anında yaralanmamak için mutfağa kaçtığı öğrenildi. Erkan Ç.,isimli zanlının, masadan kalkarak yan masaya misafir olduğunu belirten görgü tanıkları, masadaki bir şahsın, "Bundan böyle herkese sesleniyorum Esat Ç.'ye selam veren benim akrabam değildir" dedi ve V.D.'ye seslenerek gel lan buraya" diye bağırdığı öğrenildi. İddialara göre bağrışmaya tepki veren restoran çalışanının "Biraz sessiz olun kardeşim" demesiyle olay kızıştı.