ESBALDER’in açılışı yapıldı

Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nin (ESBALDER) açılışı düzenlenen program ile yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demirtaş, amaçlarının sportif olta balıkçılığına özendirerek planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş, "Türkiye’de ve Eskişehir’de olta balıkçılığının bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yaparak vatandaşları sportif olta balıkçılığına özendirmeyi istiyoruz. Çevrenin ve sulak alanların korunması için, planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak, bu amaçla amatör ve sportif balıkçılığını belli etik kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak amacındayız. Bunların yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak amacı ile kurulan ESBALDER derneğimizin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir" diye konuştu.