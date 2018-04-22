ESBALDER’in açılışı yapıldı

Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nin (ESBALDER) açılışı düzenlenen program ile yapıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demirtaş, amaçlarının sportif olta balıkçılığına özendirerek planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş, "Türkiye’de ve Eskişehir’de olta balıkçılığının bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yaparak vatandaşları sportif olta balıkçılığına özendirmeyi istiyoruz. Çevrenin ve sulak alanların korunması için, planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak, bu amaçla amatör ve sportif balıkçılığını belli etik kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak amacındayız. Bunların yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak amacı ile kurulan ESBALDER derneğimizin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir" diye konuştu.
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum