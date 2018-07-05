HABER

ESBAŞ, ABD Bağımsızlık Günü'ne ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:04 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett: - "Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum"

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ), ABD'nin Bağımsızlık Günü Kutlaması'nın 242'ncisine ev sahipliği yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Uzay Kampı Türkiye'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, iki yüz yılı aşkın süredir Amerikalıların mükemmel birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek amaçlarını gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiğini belirtti.

Devrimci liderler için demokratik hayalleri kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesinin hem Türkiye hem de ABD de ortak problem olduğunu savunan Kosnett, "Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. Ankara'daki ilk görevimden bu yana inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu." dedi.

Kosnett, halkların ortak amaca ulaşma konusundaki yeteneklerine inancını hiç kaybetmediğini vurgulayarak, "Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum." ifadesini kullandı.

Genç ülkelerini önce savaş alanında özgürlüklerine kavuşturan ve sonrasında onlar için demokrasiyi hedef olarak belirleyen iki büyük liderin sözlerine değinmek istediğini belirtden Kosnett, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"George Washington; 'Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru karar alınmış olur.' demişti. Son olarak, ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini onurlandıralım; 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'"

Resepsiyona, diplomatik misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajlarıResimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları
Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Bağımsızlık Günü ESBAŞ philip kosnett

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler

Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.