ESBAŞ, ABD Bağımsızlık Günü'ne ev sahipliği yaptı

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ), ABD'nin Bağımsızlık Günü Kutlaması'nın 242'ncisine ev sahipliği yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Uzay Kampı Türkiye'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, iki yüz yılı aşkın süredir Amerikalıların mükemmel birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek amaçlarını gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiğini belirtti.
Devrimci liderler için demokratik hayalleri kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesinin hem Türkiye hem de ABD de ortak problem olduğunu savunan Kosnett, "Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. Ankara'daki ilk görevimden bu yana inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu." dedi.
Kosnett, halkların ortak amaca ulaşma konusundaki yeteneklerine inancını hiç kaybetmediğini vurgulayarak, "Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum." ifadesini kullandı.
Genç ülkelerini önce savaş alanında özgürlüklerine kavuşturan ve sonrasında onlar için demokrasiyi hedef olarak belirleyen iki büyük liderin sözlerine değinmek istediğini belirtden Kosnett, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
"George Washington; 'Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru karar alınmış olur.' demişti. Son olarak, ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini onurlandıralım; 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'"
Resepsiyona, diplomatik misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.
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