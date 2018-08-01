Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Muayene için gittiği hekim tarafından cinsel yönelim temelli ayrımcılığa uğrayan C. Ö., doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’yü İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Bakanlığı’na da şikayet eden C. Ö., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvurdu.

“Oğlum mu diyeyim, kızım mı” gibi sorularına ve ayrımcı tavrına maruz kaldığı hekim tarafından sosyal medyada da hedef gösterilen C. Ö., KaosGL’den Yıldız Tar’a yaptığı açıklamada, “Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da ayrımcılık kabul edilemez. Bir kamu görevlisinin hele de bir uzman doktorun bana karşı sergilediği bu tutum çağdışı ve bilimsellik dışı. Olayın devamında benim yaşadığım sanal ve sosyal linç korkunç boyuttaydı. Ortada çok net bir mağduriyet durumu varken sırf mağdur olan kişi eşcinsel olduğu için mağduru suçladılar” dedi. Konuyla ilgili KaosGL’de yer alan haber şöyle:

"İB.ELİKTE SINIR YOK"



C. Ö.; 23 Temmuz’daki randevularında hekimin kendisine “Pasif misin? Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” demesinin ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kendisini N.Ö.’nün avukatı olarak tanıtan bir sosyal medya kullanıcısı hastanedeki bilgisayardan çekilen ve hasta kayıtlarını gösteren bir fotoğrafı sosyal medyada yaygınlaştırdı. Hasta mahremiyeti ve kişilik haklarını ihlal eden bu paylaşımın ardından C. Ö., sosyal medyada yoğun nefret söylemine maruz kaldı.