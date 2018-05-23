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Esed "açlık bombası" kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Esed rejimi Suriye'nin İdlib ve Hama illeri kırsalındaki ekili tarlaları yakıyor - "Açlık bombası" da denilen bu saldırı yöntemiyle Esed rejimi, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ve Hama illeri kırsalındaki yetişmiş tarlaları topçu atışlarıyla yaktığı bildirildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın kuzeyinde konuşlu Esed rejimine bağlı birlikler, İdlib'in güneyindeki ve Hama'nın kuzeyindeki tarlaları yakıyor.

Esed rejimi, "Açlık bombası" da denilen bu saldırı yöntemiyle, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor.

Bölgedeki çiftçilerin, rejim kuvvetlerinin istediği haracı vermemesi sonrasına yetişmiş tarlalara topçu atışları yapıldığı öğrenildi.

Tarlalardaki yangını, sivil savunma ekipleri itfaiye araçlarıyla, bölge halkı da kısıtlı imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Söndürme çalışmaları sırasında 2 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Daha çok buğday ve arpa ekili ekili onlarca hektar tarlanın yandığı ve çiftçilerin mahsul alamadığı kaydedildi.

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