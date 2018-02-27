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Esed BMGK kararına rağmen İdlib'e saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Esed rejimi, BMGK'nin Suriye'de bir aylık ateşkes kararına rağmen İdlib'de yine sivil yerleşimleri hedef aldı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın İdlib'e saldırılarını sürdürüyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi, öğle saatlerinde İdlib'e hava ve kara saldırıları düzenledi.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Raffe ve Um Halahil köylerine 4 hava saldırısı, Cisr eş Suğur ilçesine de topçu saldırıları yaptı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İdlib ve Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan saldırdı.

Rejim, 25 Şubat'ta da Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef almıştı.

BMGK kararında, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib saldırı Suriye

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