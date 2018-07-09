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Esed rejimi 6 ayda 2 bin 900'den fazla varil bombası kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

Esed rejimi, bu yılın ilk 6 ayında, 2 bin 908 varil bombasıyla 44'ü çocuk, 52'si kadın toplam 169 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerdeki sivil yerleşimlere bu yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda 2 bin 908 defa varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere bu yılın ocak-haziran aylarında düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, yılın ilk 6 ayında saldırılarda kullanılan 2 bin 908 varil bombası yüzünden 44'ü çocuk, 52'si kadın toplam 169 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rapora göre, rejimin söz konusu süre içerisindeki varil bombalı saldırılarında aralarında 9 mescit ve 18 sağlık merkezinin de bulunduğu toplamda 32 sivil yaşam merkezi hedef alındı.

Buna göre rejim güçleri bu yıl ocak ayında 427, şubatta 407, martta 793, mayısta 93, nisanda 761, haziranda ise 427 kez varil bombası kullandı.

Varil bombası saldırılarının son bulması gerektiği belirtilen raporda, rejime silah ve para desteğinin kesilmesi çağrısı yapıldı.

- Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, 50 dolarlık düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed SNHR Suriye varil bombası

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