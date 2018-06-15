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Esed rejimi bayramda da öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Suriye'nin Hama ilinde Esed rejimine bağlı güçlerin bayram sabahı düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki Latemne ilçesinde bayram namazının ardından mezarlık ziyaretinde bulunan sivillere yönelik saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hama Sivil Savunma Müdürü Ahmed Nevruzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi bağlı güçlerin bayram namazı sonrası Hama iline bağlı Latemne ilçesinde mezarlığı ziyaret eden halka füzeyle saldırdırdığını söyledi.

Nevruzi, "İdlib gerginliği azaltma sınırları içindeki Latemne ilçesinde bayram sabahı yapılan saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 4'ü de yaralandı." dedi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Suriye

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