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Esed rejimi, BMGK kararına rağmen İdlib'e saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 00:39 | Son Güncelleme

Esed rejiminin, BMGK'nin Suriye'de bir aylık ateşkes kararına rağmen İdlib'de yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı yaralandı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine dün düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Han Şeyhun ilçesine dün düzenlenen hava saldırısında 3, El Habit köyünde de bir kişi, toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı." dedi.

İdlib'in güney kırsalındaki El Raffe ve Um Halahil köyleri ile ve Hama'nın kırsalı da dün öğle saatlerinde hava saldırılarına maruz kalmıştı. Cisr eş Suğur ilçesine ise topçu saldırıları yapılmıştı.

Rejim, 25 Şubat'ta da Cisr eş Şuğur ve Kefer Zita'yı hedef almıştı.

24 Şubat'ta alınan BMGK kararında, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Esed

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