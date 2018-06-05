Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM'nin tüm girişimlerine rağmen, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'da ablukadan haftalar önce çıkan 200 bine yakın sivile halen insani erişim izni vermediğini söyledi.

BM ve diğer yardım kuruluşları, Doğu Guta abluka altındayken insani yardım götürebilmek için rejimin izin vermesini bekliyordu. Bu bekleyiş, aylarca sürüyordu.

12 Nisan'da ablukanın kalkması, 150 bin civarı sivil ile muhaliflerin bölgeden çıkması ve rejimin kontrolü sağlamasına rağmen durum değişmedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin yoğun saldırılar ve sıkı kuşatma neticesinde zorunlu tahliye anlaşmalarıyla ele geçirdiği bölgede kalan 200 bin civarı sivile halen insani erişim sağlanamadığını söyledi. Lowcock, Doğu Guta ve İdlib gibi kritik bölgelerde BM'nin çaresizliğini gözler önüne serdi.

Doğu Guta'nın kimyasal silah katliamı mağduru ilçesi Duma'ya en son 12 Mayıs'ta küçük bir yardım konvoyu gönderebildiklerini belirten Lowcock, "6 aydan uzun süredir Doğu Guta'ya daha fazla insani yardım konvoyu göndermek için uğraşıyoruz." diye konuştu.