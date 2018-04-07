Esed rejimi Doğu Guta'da can almaya devam ediyor

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine dün yeniden başlattığı yoğun saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 47'ye yükseldi.

Doğu Guta'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçisi Rusya, son iki gündür Duma ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havadan ve karadan yoğun bombardıman gerçekleştiriyor.

Doğu Guta Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçilerinin Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere yönelik dün başlattığı yoğun saldırılar sonucu şu ana kadar 47 sivil yaşamını yitirdi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, devam eden saldırılar nedeniyle sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

Saldırılar sonucu yaralanan siviller ilçedeki sağlık merkezlerinde kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor.

- Tahliyeler durdu, saldırılar yeniden yoğunlaştı

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.