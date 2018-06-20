HABER

"Esed rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de rejim güçlerinin Doğu Guta'yı kuşattığı ve ele geçirmek için operasyonlar düzenlediği süre boyunca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini bildirdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi kınayarak, Doğu Guta'nın rejim güçlerince kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu duyurdu.

Komisyon, İnsan Hakları Konseyinin Doğu Guta'daki olaylara ilişkin acil, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etmesi üzerine 23 sayfadan oluşan rapor yayımladı.

Esed rejimine ait güçlerin Doğu Guta'yı kuşatması ve sonrasında ele geçirmesi sürecinde sivillere yönelik saldırıların detaylı yer aldığı raporda çarpıcı ifadeler dikkati çekti.

Rejimin Doğu Guta'daki sivillere yönelik "barbar" ve "Ortaçağ'a özgü" yöntemlerinin kınandığı raporda, Doğu Guta halkının modern tarihin en uzun ablukasına maruz kaldığının altı çizildi.

Raporda, Doğu Guta halkının rejimin saldırılarından dolayı çok büyük fiziksel ve psikolojik acılar yaşadığı, bazı durumlarda önlenebilir olmasına rağmen sivillerin ölüme terkedildiği vurgulandı.

Rejim güçlerinin şubat-nisan aylarında bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığının, havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar sonucu yüzlerce Suriyeli kadın, erkek ve çocuğun yaşamını yitirdiğinin aktarıldığı raporda, nisan ayına kadar çok sayıda ev, pazar yeri ve hastanenin yerle bir edildiği anımsatıldı.

- İlk defa açıkça kınanda

Sivillere ve koruma altındaki nesnelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlendiği ve bunun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğuna vurgu yapılan raporda, Esed rejimi ilk defa açıkça kınandı.

Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da sivil yerleşim yerlerini ve nesneleri yoğun şekilde bombardımana tuttuğu, bölgeye insani yardımların kasten engellendiği ve bu tür insalık dışı saldırıların sivillerde fiziksel ve psikolojik derin yaralar oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, rejimin Doğu Guta'yı resmen ele geçirdiğini 14 Nisan'da duyurduğu ve 140 bin sivilin yerinden edildiği, yerel ateşkes ve tahliye anlaşmaları uyarınca Doğu Guta'dan 50 bin sivilin İdlib ve Halep illerine gönderildiği ve rejimin bu sivillerin hiçbirine insani yardım sağlamadığı bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, komisyonun hazırladığı raporun BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumunda, 26 Haziran'da üye ülkelere sunulacağı belirtildi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivillerin ayrım gözetmeksizin saldırıya uğramaları ve sistematik olarak yiyecek ve ilaçlardan mahrum edilmeleri tamamen tiksindirici bir durum." ifadesini kullandı.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Maltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacakMaltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacak
Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestilerSakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM doğu guta Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.