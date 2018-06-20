"Esed rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işledi"

Rejim güçlerinin şubat-nisan aylarında bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığının, havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar sonucu yüzlerce Suriyeli kadın, erkek ve çocuğun yaşamını yitirdiğinin aktarıldığı raporda, nisan ayına kadar çok sayıda ev, pazar yeri ve hastanenin yerle bir edildiği anımsatıldı.

Raporda, Doğu Guta halkının rejimin saldırılarından dolayı çok büyük fiziksel ve psikolojik acılar yaşadığı, bazı durumlarda önlenebilir olmasına rağmen sivillerin ölüme terkedildiği vurgulandı.

Rejimin Doğu Guta'daki sivillere yönelik "barbar" ve "Ortaçağ'a özgü" yöntemlerinin kınandığı raporda, Doğu Guta halkının modern tarihin en uzun ablukasına maruz kaldığının altı çizildi.

Komisyon, İnsan Hakları Konseyinin Doğu Guta'daki olaylara ilişkin acil, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etmesi üzerine 23 sayfadan oluşan rapor yayımladı.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi kınayarak, Doğu Guta'nın rejim güçlerince kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu duyurdu.

- İlk defa açıkça kınanda

Sivillere ve koruma altındaki nesnelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlendiği ve bunun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğuna vurgu yapılan raporda, Esed rejimi ilk defa açıkça kınandı.

Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da sivil yerleşim yerlerini ve nesneleri yoğun şekilde bombardımana tuttuğu, bölgeye insani yardımların kasten engellendiği ve bu tür insalık dışı saldırıların sivillerde fiziksel ve psikolojik derin yaralar oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, rejimin Doğu Guta'yı resmen ele geçirdiğini 14 Nisan'da duyurduğu ve 140 bin sivilin yerinden edildiği, yerel ateşkes ve tahliye anlaşmaları uyarınca Doğu Guta'dan 50 bin sivilin İdlib ve Halep illerine gönderildiği ve rejimin bu sivillerin hiçbirine insani yardım sağlamadığı bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, komisyonun hazırladığı raporun BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumunda, 26 Haziran'da üye ülkelere sunulacağı belirtildi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivillerin ayrım gözetmeksizin saldırıya uğramaları ve sistematik olarak yiyecek ve ilaçlardan mahrum edilmeleri tamamen tiksindirici bir durum." ifadesini kullandı.

