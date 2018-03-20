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Esed rejimi Doğu Guta'daki katliamını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Rejim ve destekçilerinin Doğu Guta'ya bugün düzenlediği aralıksız bombardımanlarda 59 sivil yaşamını yitirdi

DOĞU GUTA / Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik yoğun bombardımanında 59 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esed rejimi ve destekçilerinin, gün boyu Doğu Guta içerisindeki bütün bölgeleri karadan ve havadan aralıksız bombalamaya devam ettiğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye, saldırılarda Duma ilçesinde 56 sivil ölürken, Haresta'da da 3 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşamadığını belirten yetkililer, bombardımanlarda can kaybının daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Esed rejiminin, bölgeye yönelik son 5 gündeki saldırılarında ölen sivil sayısı 150'yi geçti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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