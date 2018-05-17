Esed rejimi Fransız askerlerini sorguladı

HASEKE/ANKARA (AA) – Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Fransız askerleri, Kamışlı kentinde Beşşar Esed rejiminin kontrol noktasında sorgulandı.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'yla faliyet gösteren bir grup Fransız askeri, örgütün işgalindeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesi üzerinden Deyrizor'a gitmek istedi.

Ancak 20 askeri araçtan oluşan ve içinde 70 kadar Fransız askerinin bulunduğu konvoy, kendilerine refakat eden teröristlerden ayrıldığı bir anda Kamışlı'da yanlışlıkla Esed rejiminin kontrol noktasına girdi.

Kontrol noktasındakilerin YPG/PKK'lı olmadığını anlayan Fransız askerleri, rejim ordusu tarafından bir süre sorgulandı. Bulundukları yerden ayrılmalarına izin verilmeyen Fransız askerlerine bölgede ne yaptıkları, nereye gittikleri ve ne taşıdıkları soruldu.

YPG/PKK'lıların rejimin kontrol noktasına gelerek Fransız askerleriyle birlikte çalıştıkları bilgisi vermesinin ardından konvoy Kamışlı ilçe merkezine geri döndü.