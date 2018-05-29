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Esed rejimi, Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerini tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

Esed rejimi, Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerini tanıdı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı bildirildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.

Gürcistan 1991 yılda bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşandı.

2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abhazya ve Güney Osetya Esed rejimi Suriye Tanıma

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