Esed rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ilindeki askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verildi.
İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.
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