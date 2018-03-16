Esed rejimi ve destekçilerinden Doğu Guta'da katliam

DOĞU GUTA/ Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine yönelik bombardımanında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor.

Rejim ve destekçilerine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yer alan Kefer Batna beldesinde ana yoldaki bir pazar yerini bombaladı. Doğu Guta'nın iç kısımlarına kaçmaya çalışan insanlar ile gıda bulmak için pazara giden kişilerin bulunması nedeniyle kalabalık olan pazar yerine yönelik saldırıda en 40 sivil yaşamını yitirirken, yüzlerce sivil de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.