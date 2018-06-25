Esed rejimi ve destekçilerinin güney cephesine saldırıları sürüyor

Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Açıklamada, rejim ve destekçilerinin Dera'daki sivil yerleşimlere bin 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği, rejimin 31, Rusya'nın ise 76 kez havadan saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Deralı aktivistlerin kurduğu yerel haber ağı "Dera haber merkezi", yaptığı yazılı açıklamada, rejim ve Rusya'nın düzenlediği dünkü hava ve kara saldırılarında 6 sivilin öldüğü ve 7 sivilin yaralandığını bildirdi.

Dera Sivil Savunma (Beyaz Beratliler) kaynaklarına göre, operasyonlara destek veren Rusya'ya ait savaş uçakları Busra Harir beldesinde bir sahra hastanesini hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri, Dera'nın doğu kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Busra Harir, Lacat ve Hirak bölgesine 6 gündür yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

- Dera'da sivillerin paniği

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya 20 Haziran'da operasyon başlatmıştı. Ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.

Dera'nın yaklaşık üçte ikisi Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki askeri grupların kontrolü altında bulunuyor.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.

