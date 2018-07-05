Esed rejiminden Bab'a saldırı

AZEZ/İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'e bağlı Bab ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.
Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ilçedeki pazar yerinin yakınlarına topçu saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.
Yaralılar, Bab'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bab'ın güneyinde muhalifler ile Esed rejimi arasındaki cephe hattında, sabah saatlerinde Tadif beldesi çevresinde başlayan çatışmalar yer yer devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.
Bab, TSK ve ÖSO unsurlarının kontrolünde bulunuyor.
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