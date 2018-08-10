HABER

Esed rejiminden İdlib'e yoğun hava saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

Esed rejimine bağlı savaş uçakları, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi"nde sivil yerleşimlere düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

AA muhabirinin, Sivil Savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejimi gün içerisinde, İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, Temaniya beldesi, Sukeyk ve Tüh köyü, Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ile Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na hava ve kara saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Han Şeyhun medya sözcüsü Enes Diyab, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi gün içinde İdlib’in Han Şeyhun ilçesi ve Tüh köyü yakınlarında 40 civarında varil bombası saldırısı düzenledi. 5 sivil yaşamını yitirdi. En az 25 sivil yaralandı." dedi.

Saldırılarda yaralanan siviller çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sivil savunma ekipleri de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Beşşar Esed, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamıştı. Esed, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarındaki sivili terörist olarak gördüklerini ifade ederek tehdit etmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çermikspor'a transfer olan 2 Kolombiyalı futbolcu için tercüman bulunduÇermikspor'a transfer olan 2 Kolombiyalı futbolcu için tercüman bulundu
Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyorDevlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed Han Şeyhun İdlib

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Seri katilden polise akılalmaz soru

Seri katilden polise akılalmaz soru

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.