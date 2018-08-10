Esed rejiminden İdlib'e yoğun hava saldırıları

İDLİB (AA) - Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi"nde sivil yerleşimlere düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.
AA muhabirinin, Sivil Savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejimi gün içerisinde, İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, Temaniya beldesi, Sukeyk ve Tüh köyü, Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ile Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na hava ve kara saldırıları düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Han Şeyhun medya sözcüsü Enes Diyab, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi gün içinde İdlib’in Han Şeyhun ilçesi ve Tüh köyü yakınlarında 40 civarında varil bombası saldırısı düzenledi. 5 sivil yaşamını yitirdi. En az 25 sivil yaralandı." dedi.
Saldırılarda yaralanan siviller çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sivil savunma ekipleri de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Beşşar Esed, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamıştı. Esed, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarındaki sivili terörist olarak gördüklerini ifade ederek tehdit etmişti.
Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
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