Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı

İDLİB (AA) - Esed rejimine bağlı helikopterler, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine, havadan tehdit mesajları içeren bildiriler attı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Esed rejimine ait helikopterler, bugün İdlib iline bağlı Sermada beldesi, Ram Hamdan köyü ve Kemmune sığınmacı kampı üzerine içerisinde tehdit mesajları bulunan resimli bildiriler attı.
Hayatını kaybetmiş bir kişinin resmi ile üzerinde “kaderini seç” ifadesi ile başlayan bildiride, "Elinde inatla silahı tutup devam etmek, ölülerin tarafını seçtin demektir. Eğer yaşamak istiyorsan silahı bırak. Hayatınla kumar oynama. Başka bir çözümün yok. Ya silahı bırakırsın ya muhakkak ölürsün. Son şanstan faydalan, silahı bırak ve durumunu düzelt.” ifadeleri yer aldı.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.
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