HABER

Esed rejiminden üslerine saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti - ABD, saldırı iddiasını reddederken İsrail açıklama yapmaktan kaçındı

Beşşar Esed rejimi, bazı hava üslerine yabancı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA, saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

Rejim kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu sözcülüğü ise AA muhabirine, bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor.

Her iki üste de İran güçleri bulunuyor.

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Üs

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.