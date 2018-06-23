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Esed rejiminin Dera'ya saldırıları yeni göç dalgası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera iline başlattığı operasyon yeni göç dalgasının başlamasına neden oldu - Binlerce aile, güneyde İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınırına doğru göç etti - AA, saldırılardan kaçan ailelerin sınır hattında yaşadığı bölgeyi havadan görüntüledi - Deralı Um Fatma: -"Çocuklarımla buraya kaçtık. Güneşin altında, aç, susuz yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir şey yok. Uçaklardan kaçarak buraya sığındık" - "Bize yardım etsinler, güneşten korunacak çadır istiyoruz. İçecek su yok. Kendimizi toplamamız için yardımlar bekliyoruz"

DERA/ANKARA - MUHAMMED MİSTO/ÖMER KOPARAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi İranlı güçlerin, ülkenin güneyindeki Dera'ya başlattıkları geniş çaplı operasyonun sonucu bombardımanlardan kaçan on binlerce sivil, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri sınırına göç ediyor.

Esed rejimi ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneyinde Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıların başlamasının ardından, binlerce aile Dera'nın kuzey ve doğu kırsallarından kaçarak ülkenin güneyinde nispeten daha güvenli olan sınır hatlarına yöneldi.

AA'nın havadan çektiği görüntülerde, onlarca ailenin, göç ettikleri bölgelerde yerleşimin olmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda sıcak havalardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, içecek su ve kalacak yer bulmakta zorluk yaşıyor.

- "Uçaklardan kaçarak buraya sığındık"

Dera'da bulunan 45 yaşındaki Um Fatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla buraya kaçtık. Güneşin altında, aç, susuz yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir şey yok. Uçaklardan kaçarak buraya sığındık." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına seslenen Um Fatma, "Bize yardım etsinler, güneşten korunacak çadır istiyoruz. İçecek su yok. Kendimizi toplamamız için yardımlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Muhammed de rejimin yoğun saldırıları yüzünden göç ettiklerini dile getirerek, "Sınırdayız, çocuklar, yaşlılar hepsi burada. Herkes saldırılardan dolayı burada. İnşallah muhalifler rejimin ilerlemesini engeller. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

- Ürdün'den "sınıra yaklaşmayın" uyarısı

Öte yandan güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ürdünlü üst düzey yetkiler, son gelişmelerin ardından askeri muhaliflere uyarıda bulundu.

Kaynaklar, Ürdün-Suriye sınır hattına yakın bölgelere göçlerin yapılmaması konusunda yetkililerin muhalifleri uyardığını ve sınır hattına yaklaşan kalabalığı tehdit olarak göreceklerini ilettiğini kaydetti.

Yetkililerin, sığınmacıları sınıra 6 kilometreden fazla yaklaşmamaları için uyardığı öğrenildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dera göç rejim saldrılar

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