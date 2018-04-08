Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına tepki

İDLİB (AA) – Suriye'de İdlib, Halep ve Hama illerinde muhalifler ve Esed karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde bulunan halk, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Protestolara, İdlib'in Serakib ve Marratinuman ile Han Şeyhun ilçeleri ile Keferruma, Maarşurin ve Hiiş belde halkı, Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ve El Etarib ilçeleri ile Hayyan belde halkı, Hama'da Kifrenbude ile Morik belde halkı katıldı.

Protestoya katılanlar, "İnsan hakları ve uluslararası kanunlar 1 nisan şakasıdır", "Doğu Guta kazandı, dünya düştü", "İnsan hakları izleme örgütü nerede? Dünya nerede?", "Yeniden boğularak ölüm. Günahları neydi?" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

İdlib'in güneyinde yer alan Kifrenbil ilçesindeki duvarlara Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeleri ve kimyasal silah saldırısını betimleyen resimler çizildi.

Serakib ilçesindeki gösteriye katılan aktivist Muhammed El Hani, "Serakib'deki siviller olarak Esed rejiminin dün Duma ilçesinde yaptığı katliamı protesto ettik." dedi.