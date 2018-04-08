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Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Duma ilçesinde kimyasal silah kullanılması İdlib, Halep ve Hama halkı tarafından protesto edildi

İDLİB (AA) – Suriye'de İdlib, Halep ve Hama illerinde muhalifler ve Esed karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde bulunan halk, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Protestolara, İdlib'in Serakib ve Marratinuman ile Han Şeyhun ilçeleri ile Keferruma, Maarşurin ve Hiiş belde halkı, Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ve El Etarib ilçeleri ile Hayyan belde halkı, Hama'da Kifrenbude ile Morik belde halkı katıldı.

Protestoya katılanlar, "İnsan hakları ve uluslararası kanunlar 1 nisan şakasıdır", "Doğu Guta kazandı, dünya düştü", "İnsan hakları izleme örgütü nerede? Dünya nerede?", "Yeniden boğularak ölüm. Günahları neydi?" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

İdlib'in güneyinde yer alan Kifrenbil ilçesindeki duvarlara Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeleri ve kimyasal silah saldırısını betimleyen resimler çizildi.

Serakib ilçesindeki gösteriye katılan aktivist Muhammed El Hani, "Serakib'deki siviller olarak Esed rejiminin dün Duma ilçesinde yaptığı katliamı protesto ettik." dedi.

Diğer Serakibli Muammed Abbud da "Bugün Duma'da yaşayan ve kimyasal silah saldırısına maruz kalan kardeşlerimizle dayanışma için burdayız. Duma halkı boğularak can veriyor. En az 170 bin Dumalının kaderi ne olacak? İddia ettikleri insan hakları savunucuları nerede?" şeklinde konuştu.

Sivil Savunma ekiplerinden Hasan El Hassan, Han Şeyhun'da kimyasal silah saldırısının birinci yılından sonra Esed'in Duma'ya kimyasal silahla saldırmasında uluslararası toplumun onayı ve koruması olduğunu belirtti.

Yerinden edilen Doğu Gutalı aktivist Firas Abdullah ise "7 kilometrekarede yaşayan 170 bin insana yönelik Esed rejiminin kimyasal silah kullanması, Suriye'de Esed ordusu ve destekçisi Rusya'nın yegane terörist olduğunu ispat etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Esed rejimi, dün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullandı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi gazdan etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
doğu guta DUMA Esed hama idlib

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