İDLİB (AA) - Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı grupların, İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere kara ve hava saldırı devam ediyor.
İdllib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine bağlı birlikler ve destekçisi yabancı gruplar, İdlib iline bağlı Bıdama beldesi, Şığır ve Naciye köylerine dün gece geç saatlerinde çok namlulu roketatar ile fosfor bombası saldırısı düzenledi. Rejim güçleri ayrıca Hama'daki Latamne beldesi ile Marekbe ve Arbain köylerinin yanı sıra Halep'in kuzey kırsalındaki Kefer Hamra köyüne topçu saldırısı gerçekleştirdi.
Bıdama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Husam Zallito AA'ya yaptığı açıklamada, "Dün gece geç saatlerinde sivil yerleşim düzenlenen saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, en az 8 kişi yaralandı." dedi.
Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
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