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Esed rejiminin yeni hedefi güney bölgeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:35 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi ülkenin güneyinde muhaliflerin kontrolündeki Dera'ya yığınak yapıyor - Rejim güçleri, Ürdün sınırında muhaliflerin kontrol ettiği sınır kapısını ele geçirmeyi hedefliyor - İran güçleri Ürdün sınırından uzaklaşıyor - ABD ve İngiltere, güneydeki muhaliflere desteğini bir süre önce sonlandırmıştı - Saldırıların başlamasıyla yaklaşık 200 bin kişinin Ürdün'e geçmek için sınıra yığılması bekleniyor

DERA/İSTANBUL (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam ve ülkenin orta kesimlerindeki operasyonları tamamlamasının ardından güneydeki muhaliflere saldırı hazırlığı yapıyor.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde AA muhabirine bilgi veren muhalif kaynaklar, rejim ordusuna bağlı Kaplan Güçleri adı grubun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki bölgelere saldırmak için yığınak yaptığını bildirdi.

Dera ilinde muhaliflerin kontrolünde, iki ana havza bulunuyor. İki havza birbirine sınır boyunca dar bir koridorla bağlanıyor.

Kent merkezi de kuzeyde Esed rejimi, güneyde ÖSO güçleri arasında ikiye bölünmüş durumda.

Esed rejiminin öncelikle Dera’nın kuzeydoğusundaki Lacat’tan başlayarak güneye doğru Büşra Harir ve Sayda hattına saldırması bekleniyor.

Muhalif kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin, Ürdün’e açılan Nasip Sınır Kapısı’nı ele geçirmek olduğuna işaret ediyor.

Nasip, 2015 yılının ortasında ÖSO'nun eline geçmiş, böylece Esed rejiminin önemli bir gelir kaynağı kesilmişti.

- Yoğun göç tehlikesi

Esed rejiminin Dera operasyonunun Ürdün’e yönelik büyük bir göç dalgası başlatması öngörülüyor.

En az 200 bin kişinin saldırılarından kaçıp Ürdün’e sığınacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ürdün’de 661 bin Suriyeli mülteci yaşıyor.

- İran güçleri kısmen çekildi

Yerel kaynaklara göre, İran destekli yabancı terörist savaşçılar bazı cephe hatları ve komuta merkezlerinden çekildi.

Söz konusu çekilme şimdilik, Fatimiyyun ve Zeynebiyun Tugayları, 313. Tugay, Lübnan Hizbullah’ı ve Irak Hizbullah’ının Dera’ya yönelik saldırılara katılmayacaklarına işaret ediyor.
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- ABD-Rusya işbirliği

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bu statüden çıkartılarak güvenli bölge ilan edilmişti.

ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla işbirliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya'yla anlaşmasından hemen sonra kesmişti.

ABD ve Rusya'nın güvenli bölge ilan ettiği Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington ve Moskova yönetimlerinden henüz resmi açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dera Suriye

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