Esed rejiminin yeni hedefi güney bölgeleri

DERA/İSTANBUL (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam ve ülkenin orta kesimlerindeki operasyonları tamamlamasının ardından güneydeki muhaliflere saldırı hazırlığı yapıyor.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde AA muhabirine bilgi veren muhalif kaynaklar, rejim ordusuna bağlı Kaplan Güçleri adı grubun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki bölgelere saldırmak için yığınak yaptığını bildirdi.
Dera ilinde muhaliflerin kontrolünde, iki ana havza bulunuyor. İki havza birbirine sınır boyunca dar bir koridorla bağlanıyor.
Kent merkezi de kuzeyde Esed rejimi, güneyde ÖSO güçleri arasında ikiye bölünmüş durumda.
Esed rejiminin öncelikle Dera’nın kuzeydoğusundaki Lacat’tan başlayarak güneye doğru Büşra Harir ve Sayda hattına saldırması bekleniyor.
Muhalif kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin, Ürdün’e açılan Nasip Sınır Kapısı’nı ele geçirmek olduğuna işaret ediyor.
Nasip, 2015 yılının ortasında ÖSO'nun eline geçmiş, böylece Esed rejiminin önemli bir gelir kaynağı kesilmişti.
- Yoğun göç tehlikesi
Esed rejiminin Dera operasyonunun Ürdün’e yönelik büyük bir göç dalgası başlatması öngörülüyor.
En az 200 bin kişinin saldırılarından kaçıp Ürdün’e sığınacağı tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Ürdün’de 661 bin Suriyeli mülteci yaşıyor.
- İran güçleri kısmen çekildi
Yerel kaynaklara göre, İran destekli yabancı terörist savaşçılar bazı cephe hatları ve komuta merkezlerinden çekildi.
Söz konusu çekilme şimdilik, Fatimiyyun ve Zeynebiyun Tugayları, 313. Tugay, Lübnan Hizbullah’ı ve Irak Hizbullah’ının Dera’ya yönelik saldırılara katılmayacaklarına işaret ediyor.
\
- ABD-Rusya işbirliği
Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bu statüden çıkartılarak güvenli bölge ilan edilmişti.
ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla işbirliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya'yla anlaşmasından hemen sonra kesmişti.
ABD ve Rusya'nın güvenli bölge ilan ettiği Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington ve Moskova yönetimlerinden henüz resmi açıklama gelmedi.
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Uğur Acar'ın son hali şoke etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum