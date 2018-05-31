Esed rejiminin yerle bir ettiği Doğu Guta uydudan görüntülendi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'yı ele geçirmek için yoğunlaştığı 53 günde binlerce bombayla bin 800'den fazla sivili katlettiği Doğu Guta'yı uydudan görüntüledi.

SNHR, Beşşar Esed rejiminin 5 yıllık abluka ve yoğun saldırıların ardından 12 Nisan'da ele geçirdiği Doğu Guta'ya ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, Şam'daki Doğu Guta bölgesinde zarar gören en az 3 milyon konut olduğu belirtilerek, "Milyonlarca Suriyelinin çeyrek asır çalışıp yaptıkları evleri yer bir oldu." denildi.

Uydu fotoğraflarında bölgenin tamamen yıkıldığı, hatta bazı mahallelerin haritadan silindiği görüldü.

Rusya ve rejimin bölgede, topçu atışları, tanklar, vakum ve misket bombaları, Scud roketleri kullandığı anımsatılan raporda, "Rejim, Suriye’nin genelinde şu ana kadar minimum 70 bin varil bombası kullandı. Bunların yıkıntı gücü en az 7 nükleer bombaya eş değer." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Doğu Guta'da Rusya ve rejimin 18 Şubat-12 Nisan 2018'de karadan karaya 3 bin 968 roket, bin 674 varil bombası, 5 bin 281 havan ve topçu mermisi, 4 patlayıcı hortum, 60 yakıcı cephane, 45 misket cephanesi kullandığı belirtildi.