HABER

Esed ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında 281 sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın ülkenin güneybatısındaki Dera ile Kunaytra bölgelerinde 46 günde 281 sivili öldürdüğünü duyurdu

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Dera ve Kuneytra illerine 15 Haziran - 30 Temmuz tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 281 sivili öldüğünü açıkladı.

SNHR, Esed rejimi ve destekçilerinin geçen ay Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda Esed rejiminin, Rusya’nın hava desteği ile 15 Haziran ile 30 Temmuz arasında ülkenin güneybatısındaki Dera ile Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 84’ü çocuk, 63’ü kadın toplam 281 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diğer yandan SNHR'nin, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği "katliam" olarak nitelenen saldırılara ilişkin yayımladığı raporda, Suriye-Rusya koalisyonunun, düzenledikleri hava saldırılarında 12 katliam yaptığı, aynı zamanda 25 yaşam merkezini (sağlık ocağı -sivil savunma- okul- hastane) hedef aldığı kaydedildi.

Esed rejiminin düzenlediği hava saldırılarında, 862 varil bombasının kullandığını belirtilen raporda, bu saldırıların 340 bin sivilin yerinden edilmesine neden olduğu kaydedildi.

Raporda, Öte yandan terör örgütü DEAŞ’in kontrolündeki Yermuk bölgesinden muhaliflerin denetimindeki bölgelere düzenlenen topçu saldırısının bin 220 ailenin yerinden edilmesine ve 4 kişinin yaşamın yitirmesine neden olduğu aktarıldı.

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

Rejim güçleri ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik kara operasyonu başlatmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!
İşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılarİşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dera Kuneytra SNHR

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

Mahir Ünal duyurdu! Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.