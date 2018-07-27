HABER

Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi ve YPG/PKK, başkent Şam'da, ülkenin kuzeyinde örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye’ye karşı iş birliği konularını görüştü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, terör örgütü YPG/PKK ile başkent Şam’da bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği alanların idaresine ilişkin detayları ele aldı.

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, örgütle Esed rejimi arasındaki temas trafiği hızlandı.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejim ve YPG/PKK'lı teröristler, Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detayları görüştü.

Kaynaklar, görüşmenin gündem başlıklarının askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye’ye karşı iş birliği olduğunu belirtti.

Rusya'nın geçen sene Astana ve Cenevre görüşmelerinin muhataplarına sunduğu anayasa taslağının da masaya yatırıldığını ifade eden kaynaklar, rejim ve YPG/PKK'nın bu metin üzerinde karşılıklı çalışılmasında prensipte anlaştığını aktardı.

Görüşmeye YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle kurulan, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği Partisi adlı oluşumun başkanı İbrahim Katfan ve örgütün 10 Aralık 2015'te kendine yakın bazı küçük gruplarla kurduğu "Suriye Demokratik Meclisi/Konseyi"nin sözde eşbaşkanı İlham Ahmed de katıldı.

Ahmed, Rusya Today televizyonuna dün yaptığı açıklamada askeri ve siyasi konuların görüşüleceğini duyurmuştu.

AA, 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve terör örgütünün temaslarının arttığını, örgütün işgalindeki barajların ve bazı enerji sahalarının işletmesinin rejime devri için anlaştığını duyurmuştu.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Yavru carettalar denizle buluştuYavru carettalar denizle buluştu
Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası olduElazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed görüşme YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili isme 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava

AK Partili isme 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Kayıp Eda Nur bulundu!

Kayıp Eda Nur bulundu!

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.