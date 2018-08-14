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Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, başkent Şam'da Esed rejimi ile ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği bölgelerin idaresini görüştü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Beşşar Esed rejiminin temsilcileri ile başkent Şam'da ikinci kez bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği alanların idaresine ilişkin detayları ele aldı.

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Şam'da rejim heyetiyle yaklaşık 3 haftalık aranın ardından bir araya geldi.

Gazetenin, sözde meclisin eş başkanı Riyad Dirar'nın ifadelerine yer verdiği haberinde, görüşmede örgütün işgal ettiği bölgelerde yerel idare ve "ademimerkeziyet kavramının" ele alındığı ifade edildi.

Dirar, gazetenin SDG ismini kullanan YPG'nin geleceği ile ilgili bir sorusuna, "SDG, Suriye ordusunun bir parçası olacak ve ülkenin sınırlarını koruyacak. Tabii ki uzlaşmamızdan sonra." yanıtını verdi.

Haberde heyetlerin ilerleyen dönemlerde görüşmelerine devam edeceği kaydedildi.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek, örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed görüşme Şam YPG/PKK

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