WASHINGTON (AA) – ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.