HABER

Esed yanlısı güçlerden PYD/PKK "karargahına" saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 02:21 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye rejimi yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahına saldırdığını açıkladı - Koalisyonun saldırıyı püskürtmek üzere Esed yanlısı kuvvetlere saldırı düzenlendiği belirtildi

WASHINGTON (AA) – ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD PYD/PKK SDG Suriye

En Çok Okunan Haberler

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisar’lı olduğu öğrenildi

Afrin’de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Afyonkarahisar’lı olduğu öğrenildi

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.