Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza D-100 Karayolu üzerinde Hacıhamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden, Samsun yönüne doğru gitmekte olan H.B.B. yönetimindeki 19 UT 008 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola aniden çıkan başıboş bir eşeğe çarpması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI



Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü H.B.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.Y. ile E.I. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılaran yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

