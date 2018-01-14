‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor! İşte TSK'nın yeni silahı

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından, "Özel Kuvvetler Komutanlığı"nın nam-ı diğer bordo berelilerin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, PKK personelinin eğitiminden ve tatbikatlarından görüntüler yer aldı. Paraşütle atlayışları, denizaltı operasyonları, son teknoloji silahların kullanıldığı görüntüler arasında ise bir kare dikkat çekti. Bu görüntüler bordo bereli askerin elinde çok küçük bir İHA bulunuyordu. İşte bu İHA'nın dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan, 'black hornet' adı verilen bir İHA olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde yer alan mini İHA'nın uzunluğu sadece 10 santimetre, genişliği ise 2,5 santimetre. Ağırlığı ise sadece 18 gram. Ancak bu küçük gövdenin içinde tam 3 kamera taşıyor. Her birinin ise özelliği farklı. Biri normal görüntüde yüksek kalite sağlıyor. Bir diğeri termal üçüncüsü ise gece görüş sistemine sahip. Helikoptere benzeyen İHA'da 4 kanat bulunuyor. Radarlar tarafından fark edilmiyor ve sesi de duyulmuyor. 1,6 kilometre menzile sahip İHA 25 dakika havada kalabiliyor.