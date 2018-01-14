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‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor! İşte TSK'nın yeni silahı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 08:37 | Son Güncelleme 10 saat önce

TSK, terör operasyonlarında ‘eşek arısı’ olarak anılan mini drone’ları kullanmaya başladı

‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor! İşte TSK'nın yeni silahı

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından, "Özel Kuvvetler Komutanlığı"nın nam-ı diğer bordo berelilerin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, PKK personelinin eğitiminden ve tatbikatlarından görüntüler yer aldı. Paraşütle atlayışları, denizaltı operasyonları, son teknoloji silahların kullanıldığı görüntüler arasında ise bir kare dikkat çekti. Bu görüntüler bordo bereli askerin elinde çok küçük bir İHA bulunuyordu. İşte bu İHA'nın dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan, 'black hornet' adı verilen bir İHA olduğu ortaya çıktı.

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Görüntülerde yer alan mini İHA'nın uzunluğu sadece 10 santimetre, genişliği ise 2,5 santimetre. Ağırlığı ise sadece 18 gram. Ancak bu küçük gövdenin içinde tam 3 kamera taşıyor. Her birinin ise özelliği farklı. Biri normal görüntüde yüksek kalite sağlıyor. Bir diğeri termal üçüncüsü ise gece görüş sistemine sahip. Helikoptere benzeyen İHA'da 4 kanat bulunuyor. Radarlar tarafından fark edilmiyor ve sesi de duyulmuyor. 1,6 kilometre menzile sahip İHA 25 dakika havada kalabiliyor.

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YAĞMUR KAR DİNLEMİYOR

Black Hornet'in geçmişi ise 2010 yılına dayanıyor. Norveçli Prox Dynamics tarafından üretildi ve şirketi bu başarısı yüzünden ABD'li Flir 2016 yılında tam 134 milyon dolara satın aldı. Yağmurda, karda hatta 12 kilometre hızla esen rüzgarda bile çalışan bu İHA'nın şimdiye kadar 500 tane satıldığı tahmin ediliyor. Resmi satış fiyatı açıklanmasa da bazı savunma sanayi teknolojileri üzerine yapılan araştırmalarda fiyatının 195 bin dolar olduğu iddia edildi. (Gazete Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
TSK eşek arısı terör operasyonları mini drone

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ilk paragrafta büyük bir hata var. Pkk personelinin eğitiminden söz ediliyor gibi yazılmış.
he ya he
bizim başımıza ne geldiyse hep övünmemiz. ve gerkese tuz olmanızdan
aynen bende buna deginmek için myneti aradım fakat hafta içi iletişim varmış... Türk Silahlı Kuvvetler tarafından, "Özel Kuvvetler Komutanlığı"nın nam-ı diğer bordo berelilerin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, PKK personelinin eğitiminden ve tatbikatlarından görüntüler yer aldı. Paraşütle atlayışları, denizaltı operasyonları, son teknoloji silahların kullanıldığı
ABD ye silah satma diyorsunuz. Kendimiz güvenlik için alıyoruz. Adamlar ticaret yapıyor.
tsk son 10 yılda silah envamteri rte sayesinde çağ atladı bunu inkar eden kördür. uçaklar helikopterler tank ve obüsler roketler gemi denialtı uydular heronlar bunların hepsi rte nin sağladığı ortam sayesinde gerçekleşti.
hadi algı yöneticileri, iğrenç fotocular yapın kara propagandanızı ...kendinizi açık etmeden nasıl olsa ''makarnacıyız ya'' düşeriz takiyyenize )).umudunuzu kesin yenileceksiniz ve cehenneme sürükleneceksiniz hem de topunuz birlikte. Bu topraklar İslam'dır İslam kalacak...Şeytanınız ve siz azapta kalın...
İmam Hatipler meyva vermeye başladı bir kaç seneye marsa üst kuracak teknolojiyi geliştirecek imam hatipli kardeşlerimiz
5 yıl önce amerikan askerlerini anlatan belgeselde görmüştüm israilin ihaları, abdnin drone iyi gidiyoz!!!
YAV HE HE...
yaptığınız haber hata dolu nasıl gazetecisiniz yazık size
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