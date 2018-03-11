Eşek arısı teröristlerin kabusu oldu!

Terör örgütü PKK, başta menfez ve yol kenarları olmak üzere çeşitli bölgelere yerleştirerek, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlattığı el yapımı patlayıcılarla artık hain emeline ulaşamıyor. TSK’nın, terör operasyonlarında kısa bir süre önce kullanmaya başladığı, dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan ve “Black hornet” adı verilen “Eşek arısı” drone, dedektör köpekler ve helikopter drone'lar ile birlikte teröristlerin kabusu haline geldi.

İHA'nın haberine göre METİ timleri, üzerinde kamerası bulunan ve sessiz bir şekilde uçan “Eşek arısı” ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone’a taktıkları aparatla üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor. Bu sayede olası can kayıplarının önüne geçilirken, teröristlerin hain planları da bozuluyor.

TUZAKLARI BOZUYOR



Öte yandan, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, özellikle Kato Dağı bölgesinde teröristlerin tuzaklarını birer birer bozan 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı METİ timi, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyeti sırasında, “Eşek arısı” ve dedektör köpek sayesinde menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan tim, “Eşek arısı” ile patlayıcıyı inceledikten sonra, kaldırdıkları helikopter drone ile bölgede gözetleme yaptı. Tim, daha sonra ise, drone’a kendilerinin geliştirdiği bakır bir aparat taktı. Aparata fünye asan tim, bunu patlayıcının üzerine yerleştirdikten sonra uzaktan patlatarak imha etti.