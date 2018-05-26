Esenboğa e-Sınav merkezindeki Sayıştay Eleme Sınavı ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün Esenboğa e-Sınav merkezinde yapılacak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (Sayıştay Eleme), sistem arızası nedeniyle ertelendi.
AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülüyordu.
Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerindeki Sayıştay Eleme Sınavı, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlandı ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce sistem arızası meydana geldi.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların uzaması üzerine Esenboğa e-Sınav merkezindeki adaylar, Sayıştay Eleme Sınavı'nın ertelenmesi talebinde bulundu.
ÖSYM Yönetim Kurulu da Esenboğa e-Sınav merkezindeki 4 bin 500 adayın katılacağı sınavın ertelenmesine ve ilerideki bir tarihte tüm mağduriyetleri giderecek şekilde yapılmasına karar verdi.
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