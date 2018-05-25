HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Esenboğa Havalimanı için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gökgürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gökgürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çubuk, Akyurt çevreleriyle Esenboğa Havalimanı'nda bugün saat 19.30'a kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Afrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeğiAfrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeği
Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldıBursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenboğa Havalimanı Gökgürültülü sağanak

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.