Esenboğa Havalimanı için sağanak uyarısı

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gökgürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çubuk, Akyurt çevreleriyle Esenboğa Havalimanı'nda bugün saat 19.30'a kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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