Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

Karacasu Belediyesi ilçedeki ilkokul,ortaokul ve liselerin bakım ve çevre düzenlemelerini yaparak eğitime destek olmayı sürdürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Esençay Mahallesi’nde bulunan anaokuluna tuvalet,lavabo yapılarak boya işleri bitirildi.Öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı” hem öğrencilerimizin daha başarılı olabilmesi hem de öğretmenlerimizin daha iyi eğitim verebilmesi için okullarımızdaki fiziki koşulların uygunluğu çok önemli.Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için ihtiyaç duyulan onarımları imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonra da geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
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