HABER

Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:04 | Son Güncelleme

Karacasu Belediyesi ilçedeki ilkokul,ortaokul ve liselerin bakım ve çevre düzenlemelerini yaparak eğitime destek olmayı sürdürüyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Esençay Mahallesi’nde bulunan anaokuluna tuvalet,lavabo yapılarak boya işleri bitirildi.Öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı” hem öğrencilerimizin daha başarılı olabilmesi hem de öğretmenlerimizin daha iyi eğitim verebilmesi için okullarımızdaki fiziki koşulların uygunluğu çok önemli.Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için ihtiyaç duyulan onarımları imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz.

Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

Karacasu Belediyesi ilçedeki ilkokul,ortaokul ve liselerin bakım ve çevre düzenlemelerini yaparak eğitime destek olmayı sürdürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Esençay Mahallesi’nde bulunan anaokuluna tuvalet,lavabo yapılarak boya işleri bitirildi.Öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı” hem öğrencilerimizin daha başarılı olabilmesi hem de öğretmenlerimizin daha iyi eğitim verebilmesi için okullarımızdaki fiziki koşulların uygunluğu çok önemli.Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için ihtiyaç duyulan onarımları imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonra da geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

Esençay Anaookulu’nda yenileme yapılıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Batuhan Yaşar: "ABD’nin yapmadığı bir şey kaldı mı?"

Batuhan Yaşar: "ABD’nin yapmadığı bir şey kaldı mı?"

Gümüşhane Gençlik Merkezi Tiyatro ile her yerde

Gümüşhane Gençlik Merkezi Tiyatro ile her yerde

Sokak sokak dolaşıp Şeker’i arıyor

Sokak sokak dolaşıp Şeker’i arıyor

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.