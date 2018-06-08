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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı Çinçin deresi caddesinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı. Habertürk'te yer alan habere göre, kazada Göksu'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoförü ve koruma polisinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.

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Esenler Tevfik Göksü Kaza

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