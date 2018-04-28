İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, "Güvenli Şehir Esenler" projesi kapsamında satın aldığı 8 otomobil ve 6 motosikleti Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçenin güvenliğinin en üst seviyeye gelmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Bu kapsamda, ilçenin bütün sokaklarının güvenlik kameralarıyla izlenebilmesi için bir proje hazırladıklarını belirten Göksu, "Esenler’i 24 saat kameralarla takip edildiği bir ilçe haline getirmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Esenler, güvenli ilçe kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot ilçe olarak belirlendi. 650 sokağımızın güvenlik kamerası sistemini çözdük. Bin 150 sokağımız var. Bu sokaklarımızın güvenlik kamera sistemlerini de tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Suç işleme oranına göre Esenler’in İstanbul’da 30. sırada yer aldığını kaydeden Göksu, şunları söyledi:

"Bütün sokaklarımızın güvenli hale geldiği, bütün sokaklarımızın güvenlik kameralarıyla 24 saat takip edildiği bir Esenler inşa etmek istiyoruz. Bunun için 40-50 trilyonluk bir rakama ihtiyaç var. Gerekirse Esenler Belediye binasını satarak bile bu ilçenin sokaklarının her birini güvenlik kameralı hale getirmek istiyoruz. Bunu Allah’ın izniyle yapacağız."