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Esenler Belediyesi'nin "Güvenli Şehir Esenler Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi, satın aldığı 8 otomobil ve 6 motosikleti, düzenlenen törenle Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti - Esenler Belediye Başkanı Göksu: - "Bütün sokaklarımızın güvenli hale geldiği, bütün sokaklarımızın güvenlik kameralarıyla 24 saat takip edildiği bir Esenler inşa etmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, "Güvenli Şehir Esenler" projesi kapsamında satın aldığı 8 otomobil ve 6 motosikleti Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçenin güvenliğinin en üst seviyeye gelmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Bu kapsamda, ilçenin bütün sokaklarının güvenlik kameralarıyla izlenebilmesi için bir proje hazırladıklarını belirten Göksu, "Esenler’i 24 saat kameralarla takip edildiği bir ilçe haline getirmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Esenler, güvenli ilçe kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot ilçe olarak belirlendi. 650 sokağımızın güvenlik kamerası sistemini çözdük. Bin 150 sokağımız var. Bu sokaklarımızın güvenlik kamera sistemlerini de tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Suç işleme oranına göre Esenler’in İstanbul’da 30. sırada yer aldığını kaydeden Göksu, şunları söyledi:

"Bütün sokaklarımızın güvenli hale geldiği, bütün sokaklarımızın güvenlik kameralarıyla 24 saat takip edildiği bir Esenler inşa etmek istiyoruz. Bunun için 40-50 trilyonluk bir rakama ihtiyaç var. Gerekirse Esenler Belediye binasını satarak bile bu ilçenin sokaklarının her birini güvenlik kameralı hale getirmek istiyoruz. Bunu Allah’ın izniyle yapacağız."

Göksu, daha sonra "Güvenli Şehir Esenler" projesi kapsamında alınan 8 otomobil ve 6 motosikletin anahtarını, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren’e teslim etti.

Göksu ve Dağdeviren yeni devriye aracıyla test sürüşü yaptı. Teslim edilen araçlara binen polis ekipleri de Dörtyol Meydanı’nda devriye gezdi.

Törene, Göksu ve Dağdeviren'in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, bazı mahalle muhtarları, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Esenler teslim töreni

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