Esenler Taş Camisi ibadete açılıyor

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olan Esenler Taş Camisi, cevre düzenlemesinin ardından Eylül ayında ibadete açılacak. Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi ile Bahçelievler Hak Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı, Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisi, ibadete açılmak için gün sayıyor. Birlik Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından bağışlanan bin metrekarelik alana inşa edilen caminin inşaatı tamamlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan ve yaklaşık 20 milyon liraya mal olan caminin, çevre düzenlemesinin ardından açılması planlanıyor. -"Teneke camiden taş camiye" Cami, Mimar Sinan tarafından yapılan Tophane'deki tarihi Kılıç Ali Paşa Camisi'nin ve Manisa'daki Muradiye Camisi'nin bir benzeri olacak. Esenler halkı arasında "Teneke Cami" olarak bilinen, tek katlı ve muhtemel bir deprem felaketinde yıkılma riski bulunan Halil İbrahim Camisi'nin hemen yakınındaki araziye inşa edilen taş camide kolon ve kiriş bulunmuyor. Cami, kurşunlu kenetli ve zıvanalı sistemle yapıldı. Yapımında, 34 bin adet kenet ve zıvana kullanılan caminin 50 tonu kubbe yapımına ayrılmak üzere 170 ton kurşun kullanıldı.

İnşaatta demir ya da beton bulunmuyor. Yapımında hiç beton kullanılmayan cami, Hadımköy'den getirilen, "İstanbul Taşı" olarak da bilinen 2 bin-2 bin 500 yıl gibi uzun bir süre ayakta kalabilen 2 bin 300 metreküp küfeki taşından yığma tekniğiyle yapıldı. Buraya getirilen taşlar el işçiliğiyle işlendi. Camiyi oluşturan binlerce taş, 5 taş ustasının elinde şekillendi. Pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun olarak tasarlandı. Her bir bloku yaklaşık 500 kilo ya da bir ton olan taşlar, birbirine horasan harcı, zıvana ve kurşunla tutturuldu. Bu taşın özelliği sayesinde cami, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan, kış aylarında ise dondurucu soğuklardan korunacak. - Osmanlı mimarisi tarzıyla inşa edildi Caminin ana kubbesi, 1,60 cm'lik ana taşıyıcılar üzerine oturtuldu ve duvar kalınlığı ise 1.20 cm ile 1.40 cm genişliğinde örüldü. Osmanlı mimarisi örnek alınarak, 3 kapılı ve kesme taşlardan yapılan caminin ana kubbesinin her iki yanında şerefeli iki minare bulunuyor. Minarelerin çevresinde de daha küçük üç kubbe yer alıyor. Mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandıracak caminin ön ve yan cephelerinde de kemerler yer alıyor. Taş caminin şadırvanı, avlusu ve çevre düzenlemeleri de camiye uygun bir şekilde tasarlandı.