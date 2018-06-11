Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu

İSTANBUL (AA) - Kadir Gecesi, Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 100 bini aşkın kişinin katıldığı programla idrak ediliyor.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" için vatandaşlar Dörtyol Meydanı'na akın etti.

Meydanı dolduran 100 bini aşkın vatandaş, şehitler ile Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Mısır ve Arakan başta olmak üzere İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve dünyadaki tüm mazlumlar için ellerini açıp dua ediyor.

İlçedeki din görevlileri, Kur’an Kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından okunan 10 bin Hatm-i Şerif’in duasının Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Necmettin Nursaçan ve Cemal Bolat tarafından yapılacağı gecede, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek kişiler Umre’ye gönderilecek.

Vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" programı için Esenler'e geldi.

Esenler Belediyesi'ni ziyaret eden Erdoğan, daha sonra programın gerçekleştiği Dörtyol Meydanı'na geçti.

