Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu

Kur'an ayında, dillerinden Kur'an-ı Kerim'i, gönüllerinden Allah ve Resulullah aşkını eksiltmeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu mübarek ramazan ayının, Kur'an tilavetleriyle, Mukabele-i Şerifler ve Hatmi Şerifler ile ihya edenlere, "Allah kabul etsin" dedi.

- "Gereken neyse biz de onu yaparız"

Erdoğan, "Rabbimizden bu mübarek gece hatrına, ülkemizin, milletimizin tüm Müslümanların ve insanlığın huzuru, esenliği, güvenliği, refahı için bizlerden rahmetini esirgememesini diliyoruz." diyerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tekerlikli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri, Suriye'de hala cirit atıyor. Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor.