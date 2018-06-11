Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum; bak daha çok gençsin, daha senin çok tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma; senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun." dedi. Erdoğan, Esenler Belediyesi'nce Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada sözlerine, "Ramazan-ı Şerif'inizi, Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ve gecenin hepimizin affına ve mağfiretine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, bugün bu meydanda 10 binlerce kişinin birlikte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." diyerek, Esenler halkının okuduğu 10 bin hatme ve 100 bin duaya "amin" diyeceklerini kaydetti.

Kur'an ayında, dillerinden Kur'an-ı Kerim'i, gönüllerinden Allah ve Resulullah aşkını eksiltmeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu mübarek ramazan ayının, Kur'an tilavetleriyle, Mukabele-i Şerifler ve Hatmi Şerifler ile ihya edenlere, "Allah kabul etsin" dedi. - "Gereken neyse biz de onu yaparız" Erdoğan, "Rabbimizden bu mübarek gece hatrına, ülkemizin, milletimizin tüm Müslümanların ve insanlığın huzuru, esenliği, güvenliği, refahı için bizlerden rahmetini esirgememesini diliyoruz." diyerek, şunları kaydetti: "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tekerlikli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri, Suriye'de hala cirit atıyor. Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor.

Avusturya'nın şu anda Müslümanlara, camilere, ibadethanelere yönelik tavrı, Avrupa'daki İslam düşmanlığının ve ırkçılığın sadece görünen yüzüdür. Burudan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum; bak daha çok gençsin, daha senin çok tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma; senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Ey batı, başta Almanya bu adamınıza çeki düzen verin. Kendisine çeki düzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Çünkü bizim de kendimize göre argümanlarımız var, atacağımız adımlar var. Bu bakımdan orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse biz de onu yaparız. Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın, zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur."