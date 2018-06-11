Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey zalimler; şunu iyi bilin ki zulümle abad olunmaz. Biz şunu da söyleriz; zalimler için yaşasın cehennem. Dünya zalimlere kalmaz. Mazlumun ahı, eninde sonunda sizi alaşağı eder." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'nce Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yanlışlara engel olması gereken uluslararası kurumların maalesef büyük bir atalet içinde başka işlerle uğraştığını söyledi. Önlerinde 24 Haziran seçimlerinin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Fazla zamanımız kalmadı ama benim sizden ricam var. Şu 13 gün içinde kardeşlerim çok yoğun çalışacağız. Hanımlar; kapı kapı dolaşmalıyız. Gençler, kapı kapı dolaşmalıyız. Lise son sınıf, üniversiteli genç arkadaşlarımızla, çalışanlarla kucaklaşarak hep birlikte inşallah AK Parti çatısı altında toplanmalıyız." diye konuştu. Kalabalığa "Buna hazır mıyız?", "Buna var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Evet" cevabını alınca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenler zaten güçlü, bunu biliyorum ama bu defa çok daha farklı bir şekilde Esenler patlamalı. Biz işte bunun için ne dedik? Davos'ta 'one minute' dedik. Kime? İsrail'in başındakine. Biz bunun için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya ne dedik? 'Dünya 5'ten büyüktür' dedik. Ey zalimler; şunu iyi bilin ki zulümle abad olunmaz. Biz şunu da söyleriz; zalimler için yaşasın cehennem. Dünya zalimlere kalmaz. Mazlumun ahı, eninde sonunda sizi alaşağı eder. Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, onun için üstünüz. İnşallah, bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak." Dünyadaki tüm gariplerin, ezilmişlerin dertleriyle dertlendiklerini, bölgedeki tüm horlanmışların, sürgün edilmişlerin, yalnız bırakılmışların yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz ülkemizdeki 81 milyon vatandaşımızın her birinin eğitiminden, sağlığından, huzurundan, geleceğinden sorumluyuz. Bu ağır yükü nasıl taşıyabiliyoruz biliyor musunuz? Allah'ın yardımıyla ve milletimizin desteğiyle taşıyoruz. Evet, bu millet işte bu gece burada olduğu gibi, şu alanı tıklım tıklım doldurduğu gibi, sizler yanımızda olduğunuz sürece, Allah'ın izniyle yedi düvelle de mücadele ederiz, hedeflerimize de ulaşırız, rakiplerimizin de üstesinden geliriz. Kardeşlerim, güneydoğulu kardeşlerim; güneydoğudaki tüm hemşehrilerinizi arayacaksınız. Hepsini arayacaksınız. Onlara bunları anlatacaksınız. Doğudaki kardeşlerim, aynı şekilde arayacaksınız, anlatacaksınız. Çünkü hala bazı şeylerin farkında değiller ve değerli kardeşlerim işte bu yanlış gidişi hep birlikte düzeltmemiz lazım. Biz ne Türkçüyüz ne Kürtçüyüz ne Lazcıyız ne Arnavutçuyuz ne Boşnakız ne şuyuz ne buyuz. Herkes Rabbimizin emriyle, kavimler, kabileler halinde yaratılmıştır. Öyle mi? Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir, itikat iledir. Dolayısıyla bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara aldanmayın. Yunus ne diyor? 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diyor."

Bölmek isteyenlere gereken cevabı vereceklerini kaydeden Erdoğan, "Zira bu millet, Malazgirt'te tek millet değil miydi? Çanakkale'de tek millet değil miydi? Tek milletin içinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı vesaire hepsi yok muydu? Selahaddin-i Eyyubi'yi ayırmak mümkün mü? Selahaddin-i Eyubbi'yi ayırt edemeyeceğimize göre Türk'ü Kürt'ten ayırmak mümkün mü? Nedir bu PKK'nın yaptığı? PKK'nın arkasında olduğu siyasi partinin yaptığı nedir? Öyleyse bütün akraba, yakın ne var ne yok hepsini aramamız lazım. Artık birlik vaktidir. Artık, beraberlik vaktidir. Bunlardan taviz vermemeliyiz. Bu gece bunun için önemli bir gece. Buna çok dikkat edeceğiz. Onun için de bizi bir olarak bir yere taşıyacak olan tek şeyimiz var." ifadelerini kullandı. Rabia'nın unutulmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, bunun çok önemli olduğunu vurguladı. - "24 Haziran'da gelecek asrın istikametini belirleyeceğiz" Erdoğan, katılımcılarla Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye seslendi.

Tek devletin içinde Türkiye'deki tüm etnik unsurların olduğunu, bunun da Türk milletinde toplandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Tek bayrak. Şu bayrağımızdan başka bayrak var mı? Öyle gelip de PKK'nın arkasında olduğu malum siyasi partinin o paçavraları bizi ilgilendirmez. Tek vatan derken 780 bin kilometrekareyle bu vatanı kimse bölemeyecek, parçalayamayacak. Buna fırsat vermeyeceğiz. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet bu topraklarda tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şu, bu devletiymiş. Böyle bir şey yok. Bunu korumak için, gençler o halde ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başarmamız lazım. Bunu başardığımız anda Allah'ın izniyle sonu çok daha iyi olacak. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Durmak yok." Erdoğan, millettin İznik ve Konya'da Selçuklu'yla bu coğrafyanın kaderini çizdiğini, Söğüt'te diktiği fidanın 3 kıta yedi iklimi kuşatan bir dünya devletine dönüştürdüğünü, İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açtığını, Çanakkale'de küllerinden yeniden doğduğunu, istiklal harbinde kendisine biçilen gömleği yırtıp attığını, 15 Temmuz'da özgürlüğüne ve geleceğine canı pahasına sahip çıkacağını gösterdiğini dile getirdi.

Şimdi milletin önünde yeni bir tercih olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmekle kalmayıp aynı zamanda gelecek yarım asrın, bir asrın istikametinin belirleneceğini vurgulayan Erdoğan, "Esenler 24 Haziran'da güçlü Meclis diyor muyuz? Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. 24 Haziran'da sandıkları sizlere emanet ediyorum." dedi. Erdoğan, katılımcıların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, Ramazan Bayaramı'nı şimdiden kutladı. - Notlar Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" için vatandaşlar Dörtyol Meydanı'na akın etti. Yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayrakları ile karşıladı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, selamlama konuşması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da programa katıldı.