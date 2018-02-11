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Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:22 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi ile Esenler Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel 8.

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA) -ESENLER Belediyesi ile Esenler Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel 8. Hamsi Günü'nde yüzlerce vatandaş yağmurlu havaya aldırmadan Dörtyol Meydanı’nda buluştu. Yoğun katılımın yaşandığı Hamsi Günü’nde 5 ton hamsi dağıtıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin’in katıldığı Hamsi Günü’nde vatandaşlar doyasıya hamsi yemenin mutluluğunu yaşadı. 20 metre uzunluğundaki mangalda ve dev kazanlarda pişirilen hamsiler, helva ve çay ile birlikte binlerce vatandaşa ikram edildi. Vatandaşlara, sobalar üzerinde pişirilen mısır ve patates de dağıtıldı.

“TÜRKİYE DAİMA ‘BİR’ OLACAK”

Vatandaşlara hamsi ikram eden Esenler Belediye Başkanı Göksu, hamsinin Türk toplumunda önemli bir yeri olduğunu söyledi. Hamsi Festivali’ni Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için Hamsi Günü olarak değiştirildiğine ve şehitlere dualar edilmek için bir araya gelindiğine vurgu yapan Göksu, Türkiye’nin daima 'bir' olacağını belirterek şunları söyledi:

AFRİN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah’ım milletimize sağlık ve selamet versin. Afrin’de yaşadıklarımızla Türkiye’nin daima birliğe ve dirliğe ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Burada doğusuyla batısıyla buluşarak Türkiye’nin bütünlüğüne nasıl bir katkı sunabileceğimizi hep birlikte gösteriyoruz. Bu organizasyonlar birliğimize büyük katkı sunuyor. Millet olarak bir olduğumuzu ve bir olacağımızı gösteriyoruz. Bu toprakların düşmanlarına ‘Ne yaparsanız yapın, bu topraklar üzerinde hiçbir şey yapamayacaksınız, Biz buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz’ diyoruz.”

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlara hamsi ikramı detay

-Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu vatandaşlara hamsi dağıtması

-Göksu röportaj

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldıEsenler'de 5 ton hamsi dağıtıldıEsenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

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