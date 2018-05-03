Esenler'de bebeğin sokağa bırakılma anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de 2 gün önce, çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğin bir kadın tarafından bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde 2 gün önce, bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakan kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEBEĞİN BİR KADIN TARAFINDAN BIRAKILMA ANI KAMERADA

Bebeğin bir kadın tarafından bir çanta içinde götürülerek bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri dönerken görülüyor.

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