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Esenler'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Esenler'de cinayet

İSTANBUL(AA) - Esenler'de bir kişi öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi 302. Sokak'ta, Hasan Yılmaz'a, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Yılmaz, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli A.Y.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenler

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